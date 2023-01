Cina, nuova stretta sui chip in arrivo? Tasse alle stelle per chi importa dagli USA

Uno dei fronti più "caldi" delle tensioni montanti tra Cina e Stati Uniti è sicuramente quello della "guerra tecnologica" tra Pechino e Washington, che si ricollega strettamente alla questione dell'indipendenza di Taiwan. Come alcuni ricorderanno, ad agosto Pechino aveva imposto tasse del 400% sui chip americani e taiwanesi in arrivo nel Paese.

La mossa cinese era pensata per ridurre la dipendenza dell'industria nazionale dalle importazioni dall'estero, specie perché i due principali esportatori di chip sono anche i maggiori avversari politici di Pechino sulla scena internazionale. Benché il dazio introdotto dal Governo abbia messo in crisi le Big Tech cinesi, Pechino non sembra affatto intenzionata ad alcun passo indietro.

Al contrario, in un'intervista rilasciata alla stampa, Cao Haitao, Professore Emerito della Minjiang University, ha spiegato che in futuro il 30% degli smartphone realizzati in Cina dovrà essere "cinese", ossia realizzato unicamente con chip prodotti nel Paese asiatico e basati su tecnologie nazionali. Ciò significa dunque l'addio alle piattaforme di Qualcomm, di MediaTek e di Samsung, tutte realizzate, del tutto o in parte, a partire da tecnologie e processi di importazione.

Haitao ha anche suggerito una revisione dei dazi doganali, spostandoli sulle aziende che non seguono le linee guida di Pechino, le quali si troverebbero cioè a pagare il quadruplo delle tasse qualora decidessero di continuare ad utilizzare chip di importazione. Lo scopo di questa misura, secondo Haitao, sarebbe quello di "coltivare l'industria nazionale", favorendo il decoupling tecnologico dagli Stati Uniti.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che una mossa del genere, almeno sul breve periodo, danneggerà l'economia della Cina: il Paese, d'altro canto, non ha ancora alcuna azienda che utilizzi nodi produttivi avanzati come quelli di TSMC e di Samsung, il che significa che gli smartphone dei produttori cinesi potrebbero compiere un deciso salto indietro se la proposta di Haitao dovesse diventare legge. Ciò renderebbe anche i device di produttori come Xiaomi, OnePlus, OPPO e Huawei meno competitivi sui mercati internazionali.

Intanto, pare gli Stati Uniti considerino le sanzioni di Pechino come un'opportunità: anche Washington ha imposto dazi sui chip, imponendo un sistema di licenze per le aziende che desiderano commerciare con la Cina. In questo modo, le esportazioni verso il Paese asiatico sono ulteriormente calate: resta da capire quanto rapidamente l'industria tecnologica cinese riuscirà a mettersi in pari con quella del resto del mondo.