Ora sappiamo perché la Cina ha creato un gigantesco laboratorio sotterraneo

Il China Jinping Underground Laboratory (CJPL-II), ovvero la struttura sotterranea più grande e profonda del mondo, promette di studiare la famigerata materia oscura. Ci riuscirà?

Quando parliamo di materia oscura, ci riferiamo ad una sostanza invisibile che non è mai stata rilevata direttamente. Ora, questo nuovo laboratorio diventato operativo all'inizio di dicembre dello scorso anno, promette di studiarne le caratteristiche. Non si tratta dunque di un luogo in cui regna la materia oscura, ma poco ci manca.

Costruito all'interno di tunnel che attraversano i Monti Jinping nella provincia cinese del Sichuan, il laboratorio è situato sotto 2.400 metri di roccia. Il perché di una simile profondità è presto detto. Tutta questa roccia, può infatti ridurre il rumore di fondo riscontrato nelle rilevazioni della materia oscura.

Distribuita su 330.000 metri cubi, la nuova enorme struttura ospita due rilevatori di materia oscura all'avanguardia. Bisogna infatti considerare che il contenuto di materia oscura che permea il nostro universo non subisce (probabilmente) molte delle interazioni che subirebbero le particelle cariche. Proprio da tale concetto nasce quindi l’esigenza di rilevarla.

Un’altra caratteristica chiave della materia oscura, è anche il fatto che non interagisce con la luce a differenza della materia "normale" composta da protoni ed elettroni. Questo è in realtà il motivo per cui è completamente invisibile per noi.

In laboratorio, tuttavia, gli scienziati sperano che le potenziali particelle di materia oscura entrino in collisione con il materiale presente nei rilevatori progettati per segnalare queste peculiari particelle. A Jinping, questa ricerca è guidata da due principali esperimenti, chiamati Particle and Astrophysical Xenon Experiments (PandaX) e China Dark Matter Experiment (CDEX). Gli obiettivi sono decisamente vari.

Tanto per cominciare, i rilevatori stanno cercando una componente importante per la materia oscura chiamata WIMPS (particelle di grande massa che interagiscono debolmente), ovvero un'ipotetica classe di particelle teorizzata oltre tre decenni fa che finora è sfuggita anche agli esperimenti più sensibili.

Inoltre, dopo aver scoperto una galassia che non dovrebbe esistere, un’altra importante linea di ricerca riguarda nello specifico gli assioni, anch’essi una categoria di ipotetiche particelle che si ritiene possano essere presenti nell’universo comportandosi esattamente come la materia oscura.