La Cina ha il 'suo' ChatGPT: Alibaba lancia l'IA Tongyi Qianwen

Mentre ChatGPT prepara il ritorno in Italia con una normativa privacy rafforzata, c'è un altro Paese al mondo in cui l'IA di OpenAI è inaccessibile. Stiamo ovviamente parlando della Cina, dove però sembra essere arrivata un'alternativa tutta cinese a ChatGPT, sviluppata da Alibaba.

Stando a quanto riportano i colleghi di GizmoChina, Alibaba ha lanciato Tongyi Qianwen, un rivale cinese di ChatGPT. L'IA, che svolgerebbe esattamente le stesse funzioni di ChatGPT e del suo modello linguistico, GPT-4, sarebbe già in fase di beta testing presso diverse aziende e sviluppatori. Al momento, il beta testing sembra essere aperto tramite un meccanismo ad invito.

Le aziende interessate possono comunque avanzare la propria candidatura tramite un form sull'apposito sito web approntato da Alibaba, ma per il momento non sono ancora chiari i criteri da rispettare per entrare a far parte dei test. Uno di questi, però, sembra essere quello di avere sede in Cina e operatività principalmente rivolta al mercato cinese.

Secondo Alibaba, Tongyi Qianwen è un modello di IA altamente addestrato per rispondere a tutti gli input e i comandi umani, svolgendo sia funzioni da assistente vocale che presentando idee basate su un'IA generativa. Dietro allo sviluppo del modello abbiamo la DAMO Academy, un laboratorio di ricerca sostenuto e finanziato dalla stessa Alibaba, che si è occupata fin dal 2019 del modello.

Alibaba ha in programma di integrare Tongyi Qianwen nella suite per la produttività DingTalk, che in Cina equivale a quello che rappresentano Microsoft Office o la G Suite per gli utenti occidentali. Il lancio su larga scala del modello è previsto per l'11 aprile 2023: nella stessa data avremo il lancio di una suite di servizi basati sull'IA ed esplicitamente pensati per le aziende.