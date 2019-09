La Cina ha una super fotocamera da 500 megapixel per la sorveglianza di massa

Alcuni ricercatori cinesi hanno sviluppato una nuova fotocamera per il riconoscimento facciale da 500 megapixel che è in grado di identificare migliaia di volti in maniera perfetta e può individuare un determinato obiettivo in un istante. Il tutto servendosi del cloud e di un sistema d'intelligenza artificiale.

Lo sviluppo è stato coordinato dalla Fudan University di Shanghai e l'Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of Chinese Academy of Sciences di Changchun. Secondo il Global Times, che ha riportato la notizia in anteprima, questa vera e propria super macchina fotografica sarebbe in grado di scattare fotografie panoramiche super nitide, al punto che effettuando lo zoom sarebbe riconoscibile ogni singolo volto umano presente al loro interno. Questo aspetto la rende particolarmente appetibile per la sorveglianza nei posti estremamente affollati, come le manifestazioni.

Il sistema di riconoscimento facciale sarebbe stato progettato per scopi di difesa nazionale, sicurezza militare e pubblica e potrebbe servire come cane da guardia per le basi militari e di lancio oltre che nei confini nazionali, per impedire l'ingresso o l'uscita di persone ed oggetti sospetti.

La Cina quindi nonostante la crescente pressione da parte della comunità internazionale non intende fare alcun passo indietro e punta ulteriormente sulla tecnologia di riconoscimento facciale. Il Governo ad inizio mese aveva annunciato le intenzioni di espandere i propri sforzi in questo campo.

Lo scorso Novembre un sistema di riconoscimento facciale aveva incriminato erroneamente una donna, ma è stato integrato anche negli occhiali da sole dei poliziotti.