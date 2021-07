La Cina ha sviluppato un piano per prevenire l'apocalisse: ecco in cosa consiste

Gli asteroidi sono pericolosi e sono stati i protagonisti di almeno un'estinzione di massa sul nostro pianeta. Durante la storia della Terra, infatti, sono state numerose le pietre spaziali che si sono schiantati sul nostro mondo, producendo degli effetti sicuramente indesiderati per la vita dell'epoca. La storia, però, potrebbe ripetersi.

Non è questione di "se succederà", ma di "quando succederà". Le nazioni del nostro pianeta lo sanno bene, per questo le agenzie spaziali si stanno (più o meno) preparando a respingere questi asteroidi pericolosi. Facciamo una piccola precisazione prima di continuare: attualmente non c'è alcun pericolo per quanto riguarda queste pietre cosmiche e non ci conosce alcuna vera minaccia. State tranquilli quindi.

Tra il 2169 ed il 2199, però, esiste una possibilità molto piccola che un asteroide di 77 milioni di tonnellate, chiamato 101955 Bennu, si schianti con la Terra. Le possibilità di colpire il nostro mondo sono piuttosto ridotte (non sarebbero superiori allo 0,07%), ma, se dovesse scontrarsi con la Terra, i risultati sarebbero ovviamente devastanti.

Così alcuni scienziati cinesi hanno già pronta la possibile soluzione per respingere l'impatto: deviare la roccia spaziale usando 23 razzi Long March 5. Questi razzi, ognuno pesante 900 tonnellate, potrebbero riuscire a deviare l'asteroide da una collisione con la Terra di quasi 9.000 km (dati presi dallo studio pubblicato sulla rivista Icarus).

"Deviare un asteroide su una traiettoria di impatto è fondamentale per mitigare questa minaccia. Un impattore cinetico rimane il metodo di deflessione degli asteroid. Tuttavia, a causa dei limiti di capacità di lancio, un impattore con un una massa limitata può modificare solo minimamente la velocità di un asteroide", scrivono i ricercatori. Non si tratta certo di una novità assoluta, e si tratta di un'opzione già considerata dagli esperti (insieme a tante altre). Resta da vedere, però, quale sia la migliore.