La Cina sta testando davvero super soldati geneticamente modificati?

Non è una storia fuoriuscita dai fumetti ma un'accusa reale che stesso gli Stati Uniti hanno rivolto nei confronti della Cina, incolpandola di aver deliberatamente testato modifiche genetiche non etiche sui propri soldati.

John Ratcliffe, il direttore dell'Intelligence Nazionale statunitense, ha affermato che la Cina sta usando la tecnologia "CRISPR" per tentare di trasformare i membri del proprio esercito in veri super soldati. La tecnologia in questione sarebbe più opportuna chiamarla con il suo nome completo, ovvero "CRISPR-Cas9": si tratta a tutti gli effetti di un intervento genomico di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA.

Per effettuarlo si usano delle proteine appartenenti alla famiglia delle "nucleasi" (possiamo immaginarle come delle forbici molecolari capaci di tagliare il genoma in punti ben specifici). Il complesso CRISPR/Cas9 può essere paragonato ad un coltellino svizzero multifunzione, dotato di bussola per individuare il proprio target, una morsa per afferrare il DNA e delle cesoie per recidere. Una volta tagliato, il DNA viene riparato poi dai naturali meccanismi di riparazione della cellula.

Ratcliffe afferma che "la Cina è la più grande minaccia per gli Stati Uniti e per il mondo intero". Nonostante le parole un po' forti (e forse fuori luogo), va considerato che non è la prima volta che la Cina viene coinvolta in vicende che hanno a che fare con la sperimentazione genetica: già nel 2019 abbiamo visto come questa tecnologia sia stata adoperata per risolvere problemi gravi nei neonati, con qualche scienziato dichiaratosi piuttosto inquieto per l'uso "sconsiderato" che se sarebbe potuto fare.

Quegli stessi timori ora sono alla base delle accuse mosse dagli alti ufficiali statunitensi. Secondo quanto scritto da Ratcliffe "L'intelligence statunitense sa che la Cina ha persino condotto test umani su membri dell'Esercito popolare di liberazione nella speranza di sviluppare soldati con capacità biologicamente avanzate. Non ci sono confini etici alla ricerca del potere da parte di Pechino".

Non sono arrivate ulteriori dichiarazioni da parte degli uffici cinesi o da quelli USA, quindi per ora rimane il dubbio se queste modifiche siano già effettivamente avvenute o siano solamente "nei piani". Non è un segreto però che la continua ricerca medica, e i grandi passi in avanti fatti nell'esplorazione del genoma umano, porteranno prima o poi a rivoluzionare il mondo così come lo intendiamo oggi, avendo effetti profondi anche nel Militare.

Va inoltre ricordato che anche gli americani stessi non sono esuli dal voler "potenziare" i propri soldati: gli USA stanno provando a creare una connessione telepatica fra i propri commilitoni.