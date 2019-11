La Cina ha testato pubblicamente il suo lander per l'esplorazione di Marte

La Cina ha mostrato ufficialmente il suo veicolo spaziale per l'esplorazione di Marte durante un test effettuato giovedì scorso. Durante le prove, il lander ha dimostrato la sua efficacia nell'evitare gli ostacoli e nell'atterraggio.

Il paese prevede di lanciare un lander e un rover sul vicino della Terra l'anno prossimo, parallelamente ai piani degli Stati Uniti e dell'Europa. Il programma spaziale cinese ha raggiunto diversi traguardi, come ad esempio lo sbarco di un veicolo spaziale sul misterioso lato oscuro della Luna.

Sviluppatosi rapidamente, ha cercato fin da subito la cooperazione con altre agenzie spaziali in Europa e altrove. Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno vietato la maggior parte delle cooperazione con la Cina per motivi di sicurezza nazionale, impedendo anche di partecipare al progetto della Stazione Spaziale Internazionale.

Durante la prova del veicolo spaziale, il lander è stato abbassato delicatamente attraverso 36 cavi per circa un minuto, utilizzando dei getti di fumo per coordinare la sua discesa. "Dopo il lancio della sonda, ci vorranno circa sette mesi per raggiungere Marte e la procedura finale di atterraggio durerà solo circa sette minuti, che è la parte più difficile e più rischiosa dell'intera missione", ha affermato Zhang Rongqiao, il capo designer della missione.

A visitare il sito dell'esperimento sono stati ambasciatori e diplomatici di diversi paesi, tra cui Francia, Italia e Brasile. Il prossimo anno, insomma, il Pianeta Rosso sarà un luogo molto affollato e, sopratutto, ambito.