In Cina sono stati trovati dei teschi molto strani, antichi 12.000 anni

Nelle tombe del sito archeologico neolitico di Houtaomuga a Jilin, nella Cina nord-orientale, gli archeologi hanno recuperato 25 scheletri, 11 dei quali hanno mostrato segni di modifica cranica intenzionale o, come è più comunemente noto, deformazione cranica artificiale.

Questa, è una pratica antica usata in tutto il mondo. Il primo esempio è stato trovato 45.000 anni fa, anche se gli scienziati non sono tutti d'accordo. La deformazione cranica artificiale viene solitamente eseguita durante l'infanzia, quando il cranio dell'infante è ancora malleabile e le ossa non ancora fuse.

Non sappiamo perché la gente di Houtaomuga, così come le altre testimonianze trovate, usavano eseguire una simile pratica (curiosamente, questa usanza non sembra aver avuto un impatto negativo sulla funzione cognitiva).

Gli scheletri (il più vecchio antico 12.000 anni) trovati appartenevano a cinque adulti (quattro uomini e una donna) e sei bambini. "Abbiamo notato che non tutti gli individui portavano il segno della modifica cranica intenzionale, indicando che potrebbe essere un comportamento culturale intenzionale selettivo tra questa popolazione", scrivono i ricercatori.

Nella sepoltura non sembrava esserci alcuna preferenza per i teschi modificati e, in particolare, un bambino di tre anni e una donna adulta sono stati seppelliti con diversi beni tombali, generalmente un indicatore di alto status.

In altre tombe c'erano anche scheletri senza modifiche craniche. "Tutte queste prove indicano che tra la popolazione intera, la pratica della modifica cranica intenzionale era effettuata solo su alcuni individui."

Secondo i ricercatori, nonostante il reale motivo sia ancora sconosciuto, questo cambiamento così estremo potrebbe essere attribuito ad alti status sociali. "La distinzione dell'identità, forse in base all'affiliazione familiare o allo status socioeconomico, dovrebbe essere la ragione principale della modifica cranica."