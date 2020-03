Cina: si ubriacano e svengono in un giardino. Ragazzi scapestrati? No, elefanti

Riunirsi in pubblico è attualmente vietato a causa dei provvedimenti contro il coronavirus. Ciò non ha impedito a un gruppo di elefanti asiatici di "fare festa" in un campo nella provincia dello Yunnan in Cina, dove hanno trovato e bevuto intere vasche di vino di mais. Due esemplari, hanno bevuto così tanto che sono perfino svenuti.

Gli elefanti asiatici (Elephas maximus indicus) abitano nelle praterie e negli habitat forestali nei paesi dell'Asia meridionale. Ne esistono meno di 50.000 in natura, secondo quanto riportato dal World Wildlife Fund. Una foto degli elefanti ubriachi, sdraiati a di terra in mezzo al verde, è diventata virale dopo essere stata condivisa su Twitter il 18 marzo da Parveen Kaswan, un ambientalista e un ufficiale del servizio forestale indiano. Kaswan ha menzionato nel tweet che gli elefanti selvatici hanno un buon gusto per le bevande alcoliche.

In un secondo tweet, invece, l'uomo ha pubblicato una foto del branco di elefanti "quando erano ancora sobri", raggruppati in mezzo le colture. Nelle regioni forestali dove vivono gli elefanti, i locali sono consapevoli dell'interesse degli animali per l'alcol prodotto dall'uomo, secondo Kaswn. Ciò ha portato gli abitanti della zona a nascondere il loro liquore, anche se - in un modo o nell'altro - gli animali riescono sempre a trovarlo.

I pachidermi, inoltre, ricordano il luogo in cui hanno trovato l'alcol e tornano spesso per controllarlo. Secondo quanto si diceva, gli elefanti africani si ubriacano regolarmente con i frutti di marula fermentati, ma gli scienziati hanno bollato questo fatto come un falso, visto che ci vorrebbero circa 400 volte la quantità di frutta che normalmente mangiano.

Insomma, quando non gli umani non ci sono (a causa del coronavirus) gli elefanti ballano.