Cina: una stazione di polizia interamente basata sull'IA

Rivoluzione tecnologica anche per le forze di Polizia. Accade in Cina: il governo ha annunciato lo sviluppo di una stazione di Polizia senza esseri umani, interamente basata sulle intelligenze artificiali , a dimostrazione del fatto che questa nuova tecnologia sia ormai praticamente onnipresente e con utilizzi molteplici.

Questa stazione sarà aperta al pubblico 24/7: i cittadini potranno utilizzare i loro volti al posto delle carte d’identità, ed a quanto pare non dovranno sedersi fisicamente per effettuare denunci o altro, tanto meno effettuare iscrizioni o scaricare applicazioni per dare le generalità. Il tutto sarà nelle mani di un software di riconoscimento facciale, AI-Based, che avrà accesso a tutte le informazioni necessarie.

Nelle immagini vengono anche mostrate delle postazioni con dei volanti, che la rendono molto simili agli Uffici della Motorizzazione, in cui si potranno effettuare gli esami di guida attraverso un simulatore ed un sistema di face-scannino sviluppato da Tencent.