Cina contro USA e Taiwan: Pechino valuta tasse del 400% sui chip di importazione

Il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan della scorsa settimana è stato un punto di svolta per il settore del chipmaking su scala mondiale. Dopo i numerosi incontri tra Pelosi e i rappresentanti di TSMC e degli altri produttori di chip taiwanesi, infatti, la Cina ha risposto promuovendo la produzione nazionale nel settore informatico.

Pare infatti che Pechino stia cercando di slegarsi dalla dipendenza dagli USA e da Taiwan nel settore del chipmaking, promuovendo invece la produzione nazionale su ogni scala: ciò non significa però solo aiutare le aziende interne, come Huawei e MediaTek o Qualcomm, ma anche e soprattutto velocizzare la ricerca sulle parti dei singoli chip, sulle quali la maggior parte dei produttori cinesi ancora si affida a fornitori americani o taiwanesi.

Di recente, un intervento televisivo di Cao Haitao, docente della Minjiang University, ha spiegato che solo il 30% degli smartphone venduti in Cina è "cinese" in tutto e per tutto, utilizzando cioè solo tecnologie prodotte in Cina. Visto il deteriorarsi dei rapporti tra Pechino, Washington e Taipei in seguito al viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan, Haitao ha spiegato che la Cina dovrebbe spingere i propri produttori nazionali ad adottare solo tecnologie nazionali, un po' come già fatto dai chipmaker russi a causa delle sanzioni internazionali.

Haitao ha anche dichiarato che, per favorire lo sviluppo e la produzione di chip con tecnologie nazionali ad ogni livello, Pechino dovrebbe imporre tasse del 400% sugli import di chip dall'estero, con lo scopo di renderli meno competitivi rispetto alla produzione interna e di "obbligare" i produttori cinesi a rifornirsi da aziende locali, senza delocalizzare all'estero o stringere contratti con produttori d'oltreoceano.

La previsione dell'accademico della Minjiang University, però, non sembra tenere conto di un fattore cruciale, ossia del fatto che la produzione di chip cinese è al di sotto dello standard qualitativo delle aziende americane e taiwanesi: in altre parole, troncare ogni legame con le compagnie estere significherebbe per le aziende cinesi fare un salto produttivo indietro di qualche anno, esattamente come già successo per la Russia.

Sicuramente, l'entità del problema sarebbe meno marcata per Pechino rispetto a quanto lo è stata per Mosca, anche perché il chipmaking cinese è più avanzato di quello russo, ma il nodo della competitività dei chip cinesi sembra irrisolvibile nel breve periodo e senza ingenti finanziamenti da parte governativa. Proprio per questo, infatti, molti temono che Pechino punti ad invadere Taiwan per prendere il controllo di TSMC: se ciò avvenisse, infatti, il divario tra Cina e Stati Uniti in termini tecnologici diverrebbe praticamente nullo in maniera istantanea.