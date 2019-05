La Cina ora sta utilizzando il riconoscimento facciale per identificare i panda

Gli utilizzi del riconoscimento facciale sono tanti e spesso varie associazioni a difesa della riservatezza degli utenti si sono scagliate contro la tecnologia. In Cina però sono già oltre e, come riportato da varie testate, starebbero utilizzando la piattaforma per identificare i panda.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha sviluppato un'app per il riconoscimento facciale, basata sull'intelligenza artificiale, che è in grado di riconoscere le varie specie di panda.

L'applicazione è disponibile presso la Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, nel sud ovest della Cina, dove i visitatori presto saranno in grado di utilizzarla per identificare le dozzine di panda giganti presenti nella struttura e quindi ottenere maggiori informazioni su essi. I creatori dell'applicazione sperano che il software rappresenti un aiuto per gli scienziati, che la possono utilizzare per rintracciare i vari orsi presenti in natura.

Cheng Peng, un ricercatori che ha collaborato alla stesura del Giant Panda Face Recognition Using Small Database, parlando con Xinhua News ha affermato che "l'applicazione ed il database ci aiuteranno a raccogliere dati più precisi e completi sulla popolazione, la distribuzione, l'età, il rapporto tra sessi, la nascita e la morte dei panda selvatici e quelli che vivono nelle montagne, che sono difficili da rintracciare".

L'applicazione è stata sviluppata utilizzando un'enorme quantità di immagini, circa 120.000, e decine di migliaia di video per addestrare l'algoritmo che per riconoscerli esamina una serie di elementi chiave tra cui la forma della bocca, le dimensioni delle orecchie ed i segni intorno agli occhi.

In passato si era anche parlato di un uso del riconoscimento facciale per aiutarci a preservare le specie in via d'estinzione.