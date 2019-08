La Cina sta utilizzando tre nuovi tipi di robot per controllare le città

La Cina sta utilizzando alcuni robot per controllare il traffico urbano nelle sue città. Aiutano i vigili, ed è l'ennesimo esempio dell'utilizzo della tecnologia da parte del Paese per ragioni di pubblica sicurezza e controllo — sebbene uno dei più innocui visti fino ad oggi.

Sono tre le tipologie di robot vigili usati dall'amministrazione di Handan. Hanno aspetti marcatamente diversi, e svolgono funzioni peculiari.

Uno di questi è incaricato di pattugliare le città, e proprio per questo il suo design è stato pensato per farlo assomigliare d'aspetto ad un vigile urbano — con tanto di uniforme gialla e cappello bianco. Registrerà le targhe dei veicoli in transito entro il suo raggio d'azione, segnalando ogni infrazione alla centrale.

Un altro robot invece dà consigli sul traffico: verrà appostato in delle stazioni apposite, e fornirà consigli di varia natura ai pedoni e agli automobilisti, ad esempio dando informazioni su come raggiungere una determinata destinazione. Anche questo segnalerà alla polizia eventuali abusi o episodi sospetti. Il terzo tipo di robot, invece, avvisa gli automobilisti in caso di incidente.

Tutte e tre i robot sono in servizio 24 ore su 24, e 7 giorni su 7.

I nuovi robot vanno ad aggiungersi ad una rete di telecamere per il riconoscimento facciale, e ad un sistema di social credit — entrambi strumenti utilizzati dal Governo cinese per controllare i suoi cittadini.