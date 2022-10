La Cina sta vendendo chip difettosi alla Russia? Problemi aumentati del 1900%

Il quotidiano economico nazionale russo, Kommersant, riporta la notizia secondo cui il tasso di guasti dei semiconduttori spediti dalla Cina alla Russia sarebbe aumentato del 1900% negli ultimi mesi.

Kommersant, nella fattispecie, riferisce che prima dell’invasione dell’Ucraina la percentuale di problemi dei semiconduttori era del 2%, ma dopo il fatidico Febbraio in cui l’esercito di Putin ha dato il via all’operazione speciale, come viene da lui soprannominata, in Ucraina, il tasso sarebbe aumentato al 40%. Ciò significa che, in pratica, le forniture sono quasi inutilizzabili, il che è destinato a provocare problemi a livello generale vista l’importanza che ricoprono.

Il giornale dà la colpa alle pesanti sanzioni economiche che hanno visto molte aziende tech e non lasciare la Russia. Tuttavia, i più diffidenti sostengono che i cinesi starebbero approfittando di questa necessità della Russia per “scaricare” nella nazione eurasiatica i prodotti di bassa qualità o con problemi.

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo spiegato di come le sanzioni di Taiwan abbiano riportato la Russia indietro di 25 anni