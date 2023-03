In Cina si è verificata una pioggia di vermi (non è uno scherzo)

Quello che vi raccontiamo oggi non è un terribile incubo o una storia di fantasia: in data odierna, nella provincia cinese di Liaoning, i cittadini hanno utilizzato degli ombrelli per proteggersi... Da una pioggia di vermi! Lo scenario apocalittico è stato immortalato dai proprietari delle auto ricoperte di lombrichi.

La prima cosa che hanno pensato i residenti è che tutto quello che hanno vissuto questa mattina è il frutto di uno scherzo di pessimo gusto, ma risulta davvero complesso dar adito a queste teorie, dato che la “pioggia” ha ricoperto un’area molto grande. Di motivazioni certe non ce ne sono; tuttavia, il Mother Nature Network avanza l’idea di un possibile spostamento degli animali dovuto ai venti forti palesatisi in questi giorni, nello specifico da un tornado.

I miscredenti che hanno visionato le immagini, invece, hanno associato quelle piccole “salsicce” ai fiori di pioppo che si sono separati dagli alberi di tulipani; sebbene sia la giustificazione meno "stramba", questa chiave di lettura è quella più accreditata dalla maggior parte delle fonti che hanno trattato l'evento.

In attesa di futuri aggiornamenti, potete visionare un’immagine dell’evento qui in basso, in modo da convincervi, o meno, a dare un’occhiata ai video dei locali che sono ormai diventati virali.