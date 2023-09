La Cina vieta gli iPhone ai dipendenti pubblici: 'possono spiarvi'

La Cina ha ordinato ai funzionari delle Agenzie Governative Centrali di non utilizzare gli iPhone di Apple per motivi di lavoro e di non portarli in ufficio per il timore che possano essere utilizzati come spia.

Il Wall Street Journal riferisce che il personale avrebbe ricevuto istruzioni dai superiori in gruppi di chat e durante le riunioni. I responsabili hanno esplicitamente vietato di utilizzare gli smartphone Apple sui posti di lavoro. Non è chiaro quante persone siano interessate da tale direttiva, ma i messaggi sarebbero stati comunicati ai dipendenti di alcuni enti regolatori direttamente collegati al Governo Centrale.

Secondo molti, la mossa rappresenta l’ennesimo passo di Pechino per ridurre la propria dipendenza dalle tecnologie straniere (in particolare degli USA) e migliorare la propria sicurezza informatica, oltre che ridurre il flusso di informazioni sensibili che finiscono al di fuori dei confini della Cina.

Già in passato, per anni, Pechino ha vietato ai funzionari governativi di utilizzare gli iPhone per motivi di lavoro ma a quanto pare tale ordine è stato ampliato ulteriormente.

Ricordiamo che la prossima settimana Apple presenterà gli iPhone 15 nel corso dell’evento in programma il 12 Settembre. Nelle ultime ore sono emerse praticamente tutte le informazioni della gamma di smartphone, in particolare sul comparto fotografico.