La Cina sta vincendo questa nuova corsa allo spazio?

La Cina recentemente, in tema spazio, sembra essersi svegliata, decidendo di puntare tutte le sue forze verso l'esplorazione del cosmo. Le sue recenti missioni hanno mandato un rover sul lato nascosto della Luna (ancora in atto) e hanno da poco lanciato una missione per recuperare pezzi del nostro satellite.

Quest'ultima, chiamata Chang'e 5, ha lo scopo di raccogliere campioni da Mons Rümker, nella regione dell'Oceanus Procellarum, sul lato sinistro della Luna. Il piano è quindi riportare sulla Terra 2 kg di campioni. Se la missione dovesse avere successo, gli scienziati planetari potranno testare alcune teorie chiave sull'origine della Luna e sui pianeti rocciosi del Sistema Solare interno.

Certo, senza alcun dubbio la Cina sta spingendo sull'acceleratore, ma per definirsi la vincitrice di questa "nuova corsa allo spazio" deve fare molto altro. Ci sono altri paesi che hanno intenzione di partecipare alla gara: come la NASA, che ha l'obiettivo di sbarcare con equipaggio umano nel 2024, e l'Agenzia spaziale europea che mira a fornire un lander da 1,3 tonnellate con nuovi esperimenti scientifici alla fine degli anni '20 (e molto altro).

Tuttavia, c'è da dire che la Cina sta per raggiungere l'obiettivo di spendere il 2,5% del suo PIL in ricerca e sviluppo spaziale, raggiungendo l'America con i suoi 2,8%. Le capacità della Cina continueranno senza dubbio a crescere, metre le università cinesi inizieranno a guidare la ricerca spaziale e ad influenzare le ricerche attualmente dominate dalle università occidentali.

Sarà davvero così? Non lo sappiamo, ma spingere l'acceleratore sulla scienza è sempre una cosa positiva.