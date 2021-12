Cina vs. criptovalute: Pechino crea una task force per 'stanare' i miner rimasti nel Paese

A settembre, la Cina ha reso illegali Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, dando inizio ad una ricerca dei miner ancora attivi su tutto il territorio nazionale, che sono stati vittima di sanzioni o sono stati costretti a fuggire all'estero: in particolare, molti sono fuggiti in Kazakistan, sovraccaricandone la rete elettrica nazionale.

Pochi giorni fa, però, è emerso che l'hashrate di Bitcoin è tornato a valori normali, ovvero ai livelli che aveva prima che la Cina imponesse le restrizioni al mining di criptovalute. Ciò non significa però che la situazione cinese sia migliorata: al contrario, Pechino starebbe ancora adottando il pugno di ferro contro i miner, e il motivo del recupero dell'hashrate globale si troverebbe solo nell'aumento della capacità estera di mining, soprattutto da parte delle farm degli Stati Uniti e dei Paesi confinanti con la Cina.

È di poche ore fa la notizia che le autorità di Pechino hanno creato una task-force che comprende tutte le forze di polizia nazionali, definita "Joint Inspection Unit", con il compito di trovare tutte le farm di criptovalute ancora presenti nel Paese e fermarne i lavori, comminando le sanzioni legali e penali del caso per i loro operatori.

Secondo il portale Sina Finance, addirittura, le forze dell'ordine avrebbero già compiuto venti raid in tutto il Paese, risalendo agli IP delle farm di Bitcoin. Uno di questi, il più importante, è stato compiuto nella città di Wenzhou, nella provincia dello Zhejiang, dove è stato arrestato un miner in possesso di quattro build e di un totale di 32 GPU per il mining di criptovalute. Il miner avrebbe raccolto, nel giro di due mesi, 2.4 Ethereum, pari a circa 9.100 Dollari.

La ragione principale per cui la Cina sta portando avanti operazioni su vasta scala contro i miner è che spesso questi utilizzano la corrente pubblica per il mining: molti esperti di criptovalute cinesi, infatti, sono giovani che usano l'elettricità fornita da scuole, università e dormitori per le loro operazioni, danneggiando le forniture elettriche nazionali.

Un'altra ragione della durezza delle operazioni anti-mining cinesi è, inaspettatamente, quella relativa al clima. La Cina, infatti, è uno dei Paesi che più utilizzano combustibili fossili, compreso il carbone, per la produzione di energia elettrica: per raggiungere gli obiettivi globali per la lotta al cambiamento climatico, dunque, il Paese deve anzitutto ridurre l'uso di elettricità a livello nazionale, e poi effettuare una transizione a fonti di energia più pulite.



Il Governo di Pechino, in altre parole, imputa ai miner di causare gravi danni all'ambiente con le loro farm, che utilizzano enormi quantità di energia elettrica. In realtà, questa ragione sembra essere perlopiù una questione di facciata, ed è difficile che si tratti della motivazione principale a spingere la Cina al pugno duro contro Bitcoin, Ethereum e le altre valute.