La Cina vuole collaborare con AMD e Intel: una rivoluzione per l'elettronica?

Dopo che un report di Harvard ci ha spiegato che la tecnologia cinese potrebbe superare quella americana nel giro di soli dieci anni, è ora Pechino a fare una nuova, importante mossa in campo informatico, ipotizzando la creazione di una Commissione governativa per la collaborazione con Intel e AMD.

La notizia, che potrebbe avere risvolti economici e politici importantissimi, è stata data nella mattinata di oggi da Nikkei, che ha spiegato che Pechino desidera collaborare con i "chipmakers" esteri, ovvero con le aziende produttrici di dispositivi elettronici ed informatici del resto del mondo.

Considerato che probabilmente Pechino non collaborerà mai con la taiwanese TSMC, non riconoscendo l'esistenza di Taiwan, pare che la Cina stia valutando attentamente una collaborazione con Intel e AMD in campo informatico, nello specifico per la produzione di chip per il mercato interno, in modo da evadere le sanzioni imposte sul Paese dall'ex-Presidente Trump e reiterate da Joe Biden.

Secondo Nikkei, la commissione si chiamerà "Cross-border Semiconductor Work Committee" e verrà lanciata nella prima metà dell'anno da Pechino, chiedendo ai produttori di parteciparvi. Con ogni probabilità, la commissione sarà presieduta dal Ministero del Commercio di Pechino, ma vi siederanno anche altri organi istituzionali, come il Ministero dell'Industria e quello dell'"Information Technology".

Tra le aziende-target di Pechino vi sarebbero dunque Intel, AMD, il produttore tedesco Infineon e ASML, un enorme conglomerato olandese specializzato in semiconduttori. Ovviamente, nessun produttore di Taiwan, della Corea del Sud e del Giappone sembra essere stato invitato a far parte della Commissione, anche per via dell'incombente minaccia geopolitica della Cina su questi tre Paesi.

Tra i partner cinesi che siederanno al tavolo vi saranno il produttore di smartphone Xiaomi, la Semiconductor Manufacturing International Co. (più nota come SMIC) e la Adavanced Micro-fabrication Equipment Inc. China (AMEC). Tra i partner "accademici", invece, dovrebbero trovarsi nella commissione l'Accademia Cinese delle Scieneze e le Università di Pechino e Tsinghua.

Con ogni probabilità, la Commissione servirà al Governo di Pechino per il completamento del programma "Made in China 2025", con il quale il Paese punta ad ottenere l'autosufficienza in termini di produzione di chip e semiconduttori entro il 2025. Al momento, tuttavia, il piano sembra essere lungi dal completamento, poiché nel 2020 solo il 16% dei chip necessari al mercato nazionale era prodotto in Cina.