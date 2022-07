In Cina si vuole costruire una diga gigante con la stampa 3D e senza operai

In Cina mediante solo la stampa 3D e l'intelligenza artificiale si ha intenzione di costruire una diga idroelettrica. Per realizzare la colossale opera, si stanno utilizzando camion, bulldozer e altri macchinari che utilizzano l'IA. L'ambizioso e dichiarato obiettivo è quello di finire il lavoro entro il 2024.

Tutto questo è reso possibile grazie a una delle stampanti 3D più grandi del mondo, che andrà a creare una struttura alta 180 metri. Il sistema di intelligenza artificiale e un esercito di robot aiuteranno a eliminare l'errore umano durante la costruzione, afferma Liu Tianyun della Tsinghua University.

Secondo quanto affermato dagli scienziati, la diga di Yangqu completata fornirà ben 5 miliardi di kilowattora di energia ogni anno alla Cina (100 milioni di persone potranno beneficiare della nuova apertura). In caso di successo, quindi, il metodo di costruzione potrebbe fornire un modello per altri progetti, come la costruzione di strade e di altre strutture.

Insomma, l'intero processo sarà svolto da un sistema di intelligenza artificiale centralizzato che gestirà un'intricata catena di montaggio automatizzata e dotata di un esercito di robot che costruirà, pezzo dopo pezzo, questa ambiziosa opera. Una soluzione, quella del Paese, per far fronte alla carenza di manodopera causata da un tasso di natalità in calo.