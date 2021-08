La Cina vuole costruire una gigantesca centrale solare nello spazio

Secondo un recente rapporto del South China Morning Post, la Cina sembrerebbe intenzionata a costruire una gigantesca centrale energetica solare nello spazio. Il tutto è stato reso possibile da una tecnologia che le consentirebbe di raccogliere grandi quantità di energia solare in qualsiasi momento della giornata.

Inizialmente i test si svolgeranno nella città di Chongqing nel sud-ovest della Cina e, successivamente, l'obiettivo è costruire una centrale solare da 1 megawatt nello spazio entro il 2030. La costruzione di un impianto di prova - dal costo di ben 15,4 milioni di dollari - nella città di Chongqing venne interrotta tre anni fa a causa di aspri dibattitti sul costo, sulla fattibilità e la sicurezza del progetto.

Il progetto è stato ridiscusso recentemente e dovrebbe terminare entro la fine di quest'anno. Non si tratta di un'idea recente, poiché i piani per una stazione spaziale solare vennero proposti per la prima volta dagli scienziati negli anni '60. L'obiettivo è quello di costruire una stazione geostazionaria di pannelli solari in grado di evitare l'ombra della Terra e vedere la luce solare diretta 24 ore al giorno.

Nello spazio, inoltre, una centrale elettrica può anche raccogliere più elettricità, poiché l'atmosfera terrestre riflette o assorbe quasi la metà dell'energia della luce solare prima che arrivi nei pannelli solari installati a terra. Dopo che la centrale accumula la potenza della nostra stella, invierebbe questa energia sulla Terra con un perdita minima (circa il 2%).

I ricercatori della struttura di prova in Cina, innanzitutto cercheranno di dimostrare se questo trasferimento wireless di energia funzioni davvero sulle lunghe distanze richieste. Per iniziare, infatti, verranno condotti esperimenti utilizzando dirigibili e mongolfiere per irradiare energia in raggi di microonde ad alta frequenza sulla Terra.

Insomma, sicuramente un esperimento molto interessante... vedremo quali saranno i risultati!