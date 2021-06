La Cina vuole costruire una linea ferroviaria sottomarina verso gli USA di 13.000 km

La Cina, che ultimamente sta facendo degli incredibili passi avanti per quanto riguarda il suo programma spaziale, ha anche una delle reti ferroviarie ad alta velocità più incredibili della Terra. Questo primato non gli basta e vuole fare ancora di più: il paese vuole costruire una linea ferroviaria sottomarina in grado di collegare gli Stati Uniti.

L'obiettivo è davvero ambizioso e, secondo i rapporti, l'idea è quella di costruire la linee ferroviaria dalla Cina continentale, attraverso la Siberia nella Russia orientale, sotto il mare attraverso lo stretto di Bering in Alaska, attraverso le cime rocciose del Yukon e British Columbia in Canada e, infine, negli Stati Uniti.

Quanto potrebbe costare la realizzazione di una proposta del genere? Circa 200 miliardi di dollari. I piani di quanto detto sono emersi nel 2014, quando più agenzie di stampa hanno riportato un rapporto del Beijing Times. La ferrovia si chiamerebbe "linea Cina-Russia-Canada-America" e porterebbe un boom commerciale, turistico ed economico.

Poiché il treno passerebbe sotto lo stresso di Bering, occorrerebbe un tunnel sottomarino quattro volte più grande del tunnel sotto la Manica e perfino molto più tecnologico. Una linea del genere è fattibile e, nonostante gli ingegneri cinesi fossero già in trattative con la Russia per iniziarla, il progetto sembra essere stato messo in pausa a causa dei "costi elevatissimi".

Secondo gli esperti, infatti, le navi da carico e da volo sono un'opzione molto più economica per il commercio. Insomma, sicuramente non vedremo presto qualcosa del genere, ma sognare in fin dei conti è gratis.