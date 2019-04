La Cina vuole costruire una stazione sulla Luna entro 10 anni

La Cina sembra intenzionata alla conquista dello spazio e, secondo le recenti dichiarazioni, sembra che la loro intenzione è quella di costruire una base spaziale sul nostro satellite nei prossimi dieci anni.

Dopo essere stata la prima nazione a far atterrare un rover sul lato opposto della Luna, la Cina vuole diventare una superpotenza anche nello spazio. E' stato Zhang Kejian, direttore dell’agenzia spaziale della Cina, a dichiarare che vogliono costruire una base di ricerca sul polo del satellite, durante un'evento chiamato "Space Day".

Il direttore ha anche aggiunto che vogliono lanciare una sonda per Marte entro il 2020, ed ha confermato che una quarta sonda lunare, Chang'e-5, verrà lanciata entro la fine di quest'anno

La Cina ha inoltre intenzione di portare in orbita, all'inizio del 2020, le parti centrali per la costruzione della loro stazione spaziale, Tiangong (traduzione letteraria di "Palazzo del Cielo" oppure "Tempio Celeste"), che entrerà in orbita entro il 2022 e andrà a sostituire la Stazione Spaziale Internazionale.

La scorsa settimana, Pechino ha anche annunciato di voler lanciare una missione per esplorare gli asteroidi. Sembra che la Cina sia profondamente interessata all'esplorazione spaziale, superando, in termini di investimenti, anche Russia e Giappone, e diventando seconda solo agli USA.