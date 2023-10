La Cina vuole raddoppiare le dimensioni della sua stazione spaziale

Nel mentre la Stazione Spaziale Internazionale si prepara per il suo ritiro (previsto per il 2030), la Cina ha proposto la propria stazione spaziale Tiangong come successore e rivale della ISS. L'intenzione ora è quella di ampliarne le dimensioni attuali, rendendola due volte più grande.

L'annuncio è stato condiviso dall'Agenzia spaziale cinese quest'ottobre, e specifica che verranno aggiunti tre nuovi moduli, oltre ai tre già presenti. Non solo, ma queste modifiche andranno anche ad allungare la durata operativa della stazione.

Secondo l'annuncio infatti, Tiangong rimarrà in servizio per altri 15 anni, rispetto ai 5 inizialmente previsti; con questo la durata si estenderà qualche anno oltre lo smantellamento dell'ISS, e Tiangong potrebbe effettivamente fungere da nuovo punto di riferimento per gli astronauti di ogni nazione. I nuovi moduli potranno accomodare fino a un massimo di sei persone, una in meno rispetto all'attuale capacità dell'ISS.

Nonostante questo però, non tutti concordano con il progetto internazionale della Cina. L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ad esempio, ha annunciato all'inizio di quest'anno che non parteciperà. Secondo le parole del direttore generale dell'ESA infatti, seppur ci fosse un interesse iniziale, attualmente le attività sono focalizzate verso l'ISS e "non ci sono motivi politici o economici per ingaggiare con una seconda stazione spaziale."

La Cina ha in seguito reiterato di voler rivaleggiare la NASA e la stazione spaziale Tiangong sta diventando a tutti gli effetti il simbolo di una nuova corsa allo spazio.