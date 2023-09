La Cina vuole replicare il cervello umano per avere l'IA più potente del mondo

Mentre Neuralink si appresta a testare i chip sugli umani, la Cina rilancia la sua sfida per il predominio nel campo dell’intelligenza artificiale, destinato a diventare nevralgico anche a livello strategico nel corso dei prossimi anni.

La Cina a quanto pare avrebbe messo insieme un team di scienziati d’élite che si stanno ispirando al cervello umano per sviluppare un “cervello comunitario” che dovrà potenziare i computer su cui si basano le tecnologie presenti nelle città e che già attualmente scansionano il paese raccogliendo ed elaborando terabyte di informazioni tramite sensori, telecamere ed altri dispositivi di sorveglianza.

Il cervello in questione sarà più efficace rispetto ai sistemi d’IA tradizionali, consumerà meno energia e secondo gli sviluppatori “migliorerà la governance”. Gao Wen, uno dei principali ricercatori d’IA, in uno studio battezzato “City Brain: Challenges and Solution” afferma che questo sistema si basa sul “calcolo bionico della retina” ed il lavoro suo e degli scienziati che fanno parte del suo team mira a fare in modo che la Cina vinca la corsa all’IA più potente a livello mondiale.

Newsweek, che ha riportato la notizia, riferisce anche che la Cina starebbe avanzando in maniera importante verso AGI (qui spieghiamo cos’è l’AGI), che la porrebbe in una posizione di vantaggio anche rispetto a sistemi come ChatGPT o Bard.

Entro il 2030, il Dragone mira a diventare il leader mondiale dell’IA, un obiettivo reso chiaro nel “China Brain Project” annunciato nel 2016.