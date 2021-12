Cina: Xinhua rilascerà NFT di 'notizie commemorative' nonostante il ban crypto

Il fascino degli NFT ha conquistato anche la Cina. Ebbene sì: nonostante il Governo abbia vietato le transazioni di criptovalute rendendo illegali Bitcoin, Ethereum e ogni altcoin, ora l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua sarebbe prossima al rilascio di “notizie digitali collezionabili” sotto forma di Non-Fungible Token.

Stando a un rapporto pubblicato da Bloomberg in seguito a un annuncio della stessa agenzia di stampa, Xinhua News Agency dovrebbe emettere tali token in maniera completamente gratuita e avranno un “significato commemorativo speciale e valore di oggetto collezionabile”, in quanto conterranno non solo articoli veri e propri ma anche servizi fotografici selezionati delle notizie più importanti del 2021. A supportare Xinhua in questa avventura sarà Tencent Cloud, piattaforma che provvederà a fornire la blockchain su cui identificare gli NFT.

A questo punto è importante notare come l’emissione di NFT abbia effettivamente dei precedenti in Tencent Holdings e Ant Group, le quali hanno già rilasciato alcuni token chiamandoli però come “oggetti digitali da collezione”. Tali asset, difatti, rientrano in un’area grigia non soggetta a divieti da parte delle autorità cinesi. Non è noto se queste ultime intendano applicare un’ulteriore stretta in futuro, o se resteranno valide anche in vista del rilascio definitivo dello yuan digitale ora in fase di test.

A cedere all’intrigo degli NFT e del metaverso è stata anche Adidas con la sua linea di felpe-NFT.