Il cinema sempre con te con questo proiettore wifi tascabile in OFFERTA

Toperson Proiettore WiFi Bluetooth con 450 ANSI Lumens, supporto nativo 1080P risoluzione 4K full HD, rapporto di contrasto 10000:1 e 95% di gamma di colori NTSC. Ora con il 44% di sconto, lo paghi 49,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Adottando la lente di vetro rivestita di lantanio per avere un alto indice di rifrazione e una messa a fuoco più chiara, può proiettare l'immagine direttamente su una parete bianca per ottenere immagini chiare e nitide e un effetto visivo realistico e colorato. Non ti serviranno quindi dei pannelli come sfondo.

E' quello che ti serve per proiettare film, serie tv, partite di calcio, gare di formula uno, il gaming e quant'altro con la qualità che meriti.

Non ti servirà neppure una cassa per il suono, visto che integra un altoparlante HiFi da 5W incorporato. In modalità altoparlante, è possibile utilizzarlo come altoparlante stereo. In modalità Bluetooth, è possibile collegarlo a un altoparlante esterno in modalità wireless per ottenere un suono più forte e migliore. Quindi ha anche un secondo utilizzo.

WiFi 5GHz Dual-Band ultra-veloce che garantisce l'assenza di lagging e offre un'esperienza più fluida e veloce.

Chiave trapezoidale fisica e messa a fuoco elettronica per una visione sempre ottima, da ogni distanza e lato.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?