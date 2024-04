Cinema ovunque con questo Mini proiettore: prezzo in CADUTA LIBERA!

WiMiUS Mini Proiettore ha una potenza da 10000 Lumen, una visione da 1080P Full HD, supporta il 5G WiFi già integrato, che lo rende facilmente collegabile a tutti i device. Compatibile con iOS, Android, Laptop, PS5, ma collegabile anche tramite USB e AV. Prendilo ora e risparmi con il 5% di sconto più coupon da 35 euro e anche un codice sconto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Basta utilizzare il telecomando per ottenere un'immagine nitida entro 0,1 secondi. Non è necessario ruotare manualmente l'anello di messa a fuoco come i proiettori tradizionali. Risparmia tempo ed è più conveniente.

Grazie al rapporto di proiezione di 1,1:1, ha bisogno solo di una breve distanza di 2,5 m per proiettare uno schermo di 100''. Grande schermo anche in una piccola stanza.

Ha una risoluzione nativa di 720P, luminosità di 10000 lumen e un rapporto di contrasto di 12000:1.

Non serviranno casse esterne: è dotato di 2 altoparlanti integrati ad alta potenza da 5 W. Tuttavia, utilizzando la più recente tecnologia Bluetooth 5.2, è compatibile con più altoparlanti Bluetooth e dispositivi auricolari Bluetooth. Per un suono ancora più avvolgente.

Mai più immagini sgranate: la funzione di zoom dall'800% al 12,5% (tramite USB) non solo può ingrandire i dettagli fino a 8 volte, ma anche ridurre le dimensioni dello schermo al 12,5%. Così avrai sempre immagini nitide.

Dunque, approfitta dello sconto+coupon+codice promozionale e risparmia alla grande!

