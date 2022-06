Folie à deux: Il disturbo psicologico alla base del nuovo film su Joker

Prendendo spunto dalla conferma arrivata proprio in queste ore del sequel di Joker, film osannato dalla critica, ecco cosa si cela realmente dietro il sottotitolo già annunciato dal regista Todd Phillips, "Folie à deux".

Che cosa significa "Folie à deux"? Si tratta di un disturbo mentale identico o comunque molto simile, che colpisce due o più individui, di solito i membri di una famiglia. Inoltre la maggior parte dei pazienti richiede trattamenti multipli tra cui separazione, farmaci antipsicotici, psicoterapia individuale e di gruppo e terapia familiare.

Consiste nel trasmettere da una persona ad altre con cui l'apparente istigatore è in qualche modo intimamente associato, deliri paranoici o delusioni, in modo che lui o lei arrivino a condividere le stesse idee deliranti. Denominata così nel 1877 da Lasegue e Farlet, per descriverla sono stati usati molti sinonimi esemplificativi della trasmissibilità della condizione, vale a dire: "follia comunicata", "follia contagiosa", "follia infettiva", "psicosi di associazione" e "doppia follia". Interessante sottolineare che può colpire anche più di due individui.

Nonostante non vi siano dati esatti sull'incidenza, sono stati segnalati casi in vari paesi occidentali, o anche in Nigeria e India. Ma da cosa viene causata? I fattori organici svolgono un ruolo importante solo nel caso di soggetti anziani, mentre i fattori psicologici e ambientali sono ovviamente quelli predominanti.

Dal punto di vista Psicodinamico invece la persona sottomessa acquisisce inconsciamente le caratteristiche dell'induttore, dominante, che costringe quindi ad accettare le sue delusioni piuttosto che rischiare il deterioramento di una relazione stretta e gratificante. Folie à deux mantiene così la coppia unita, ma aumenta il loro distacco dal mondo della realtà. Si viene dunque a creare una relazione ambivalente di amore-odio.

Alcuni studi condotti in Occidente hanno inoltre dimostrato che l'isolamento sociale, specialmente nelle donne, è favorevole alla produzione di psicosi di tipo paranoico.

Rimanendo in tema Hollywood, hai visto quale disturbo psicologico affligge Leonardo Di Caprio?