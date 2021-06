I cinghiali più piccoli del mondo sono stati rilasciati in natura

Ben 12 cinghiali nani (Porcula salvania) sono stati rilasciati nel nordest dell'India la scorsa settimana. La creatura, infatti, è criticamente minacciata e attualmente rimangono circa 100-250 esemplari adulti in natura. I dodici suini sono stati rilasciati come parte di un programma di conservazione per ripopolare la specie.

Fino agli anni '60, infatti, si pensava che la creatura fosse estinta in seguito alla vasta espansione dei terreni agricoli nell'habitat nativo del pascolo nell'India settentrionale, nel Nepal e nel Bhutan. La sopravvivenza della specie è stata confermata solo 10 anni dopo, nel 1971, e sono sicuramente i suini più rari al mondo.

Solo nel 1996 è stato istituito il programma di conservazione per allevare i cinghiali in cattività e rilasciarli nuovamente in libertà. "Questa volta rilasceremo 12 maiali pigmei, tra cui sette maschi e cinque femmine", ha dichiarato ad AFP Dhritiman Das, scienziato sul campo per il programma. "Nei prossimi quattro anni, puntiamo a rilasciare 60 maiali in modo che possano costruire la propria popolazione in natura".

Fino ad oggi sono stati reintrodotti nel loro habitat naturale circa 142 maiali, oltre il 50% della presunta popolazione selvatica totale. Purtroppo, nonostante le buone notizie, gli animali stanno ancora affrontando la perdita dell'habitat e la peste suina africana sta anche diventando un problema per queste creature. Insomma, il cammino sarà ancora lungo e tortuoso per la specie.

L'intelligenza di un maiale può essere comparata a quella di un bambino di 3 anni, mentre dei cinghiali sono stati osservati mentre utilizzavano degli strumenti.