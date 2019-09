Il cinguettio degli uccelli è sinonimo di sicurezza per questi scoiattoli grigi

Ci troviamo negli Stati Uniti, in Ohio per la precisione, dove il dipartimento di Biologia dell’Oberin College ha messo in luce un comportamento alquanto particolare degli scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis): ascoltano il cinguettio degli uccelli per capire se nei paraggi ci possano essere o meno dei predatori.

L’osservazione di questo peculiare comportamento è avvenuta studiando 54 scoiattoli selvatici nei parchi pubblici e nelle zone residenziali.

L’osservazione prevedeva anche di far sentire a queste piccole e simpatiche creature delle registrazioni particolari. Per prima cosa gli si faceva sentire il verso del loro predatore naturale: il falco coda rossa (nome scientifico: Buteo jamacensis).

Questo falco predatore non solo caccia gli scoiattoli ma anche gli uccelli che condividono gli ambienti cittadini e naturali con gli scoiattoli stessi.

Quando gli scoiattoli e gli uccelli sentivano il verso del falco venivano attivati i meccanismi di difesa: prestavano maggiore attenzione all’ambiente e si immobilizzavano sul posto. Le creature divenivano molto vigili e, in ultimo, scappavano.

A questo punto, ai gruppi di scoiattoli venivano fatte ascoltare due nuove registrazioni: una di suoni ambientali e l’altra del canto degli uccelli.

Il gruppo di scoiattoli che ascoltava il canto degli uccelli (anche loro prede del falco) si calmavano molto prima rispetto agli scoiattoli a cui veniva fatta ascoltare soltanto la registrazione dei rumori ambientali.

Gli uccelli, essendo anche loro preda del falco, durante l’attacco di quest’ultimo smettono di cantare. Si è scoperto così che gli scoiattoli, ascoltando il canto degli uccelli, capivano da ciò l’assenza di pericolo.

Viceversa, dopo il suono dell’attacco del falco, gli scoiattoli a cui non veniva fornita la registrazione del canto degli uccelli si calmavano molto tempo dopo.

Gli scoiattoli hanno probabilmente, evolutivamente, compreso che il canto degli uccelli è sinonimo di un passato pericolo.

La ricerca ha individuato che forse i segnali di cessato pericolo sono tanto importanti quanto i segnali di pericolo per il successo e la sopravvivenza di una specie.