Ecco altre cinque intriganti, macabre e incredibili curiosità sulla regina Cleopatra

Eccoci ritornati per svelare altre cinque incredibili curiosità sulla vita, sugli amori e sui retroscena della regina Cleopatra VII.

Cleopatra partecipò agli omicidi dei suoi stessi fratelli. Come abbiamo detto nello scorso articolo, Cleopatra sposò i suoi fratelli perché il potere restasse all'interno della dinastia Tolemaica, e così avvenne, almeno fino alla morte del padre Tolomeo, che lasciò le redini dell'Egitto a Cleopatra e Tolomeo XIII, suo fratello. La sorella, tuttavia, non voleva condividere il potere con lui e chiese aiuto a Giulio Cesare. Tolomeo XIII, infatti, annegò nel fiume Nilo. Dopo la guerra civile scatenata dai due fratelli, Cleopatra decise allora di sposare il fratello minore, Tolomeo XIV ma non certo per condividere il tanto ambito trono con lui. Voleva dal giovane un figlio, e lo ebbe, così, dopo aver ucciso il fratello, l'erede divenne suo co-sovrano. Ma non solo, anche sua sorella Arsinoe IV era considerata da Cleopatra una rivale al trono e così la fece assassinare ad Efeso.

Cleopatra, la regina del dramma. In base alle fonti storiche oggi sappiamo che Cleopatra amava i costumi elaborati e gli ingressi spettacolari. Questo le permetteva di rafforzare il suo status nobile e certamente affascinava molti potenziali alleati e fu esattamente questo che avvenne quando Giulio Cesare la vide per la prima volta, innamorandosi perdutamente di lei. Lo stesso accadde quando Cleopatra vestì come la dea Afrodite, sedette su un baldacchino dorato mentre i servi la sventolavano e bruciavano incenso profumato, per accogliere Marco Antonio, il quale a sua volta si considerava l'incarnazione di Dioniso e che venne rapito dal fascino della regina.

Cleopatra, insieme a Marco Antonio, fondarono un club di bevute. Nonostante la relazione tra Cleopatra e Marco Antonio avesse interessi politici, di certo i due condividevano grande affetto l'uno per l'altra e si divertivano un mondo insieme. Trascorsero persino un anno di solo svago, dal 41 al 40 a.C, e fu proprio in quel periodo che fondarono una società, un club alcolico. I membri festeggiavano e si abbuffavano, inoltre venivano organizzati anche giochi e concorsi.

Cleopatra ebbe un figlio con Giulio Cesare. Proprio così, la loro relazione durò circa due anni e da essa nacque Tolomeo Cesare, soprannominato Piccolo Cesare o Cesarione. Alla morte di Cleopatra il giovane 16enne divenne faraone ma il suo regnò durò molto poco, infatti venne catturato e giustiziato poco dopo il suicidio di Cleopatra.

Cleopatra morì in circostanze misteriose. Gli storici sono certi che Marco Antonio e Cleopatra si suicidarono ma non sono certi della modalità di morte di quest'ultima. Antonio si pugnalò a morte allo stomaco ma per quanto riguarda la regina ci sono diverse ipotesi. Secondo alcuni Cleopatra si fece mordere da una vipera, altri invece credono che Cleopatra utilizzò uno dei suoi pettini per capelli, infatti la sovrana indossava sempre due pettini, uno dei quali aveva uno spillo intinto di qualche potente veleno.