Cinque anni fa è stata lanciata una Tesla nello spazio, ma dove si trova ora?

Possiamo dire quello che vogliamo sul suo conto, ma c'è da dire che Elon Musk sa davvero come fare una presentazione in pompa magna. Cinque anni fa, infatti, SpaceX ha lanciato una Tesla nello spazio e la macchina della compagnia - così come non è difficile da immaginare - si trova ancora lì... ma dove in particolare?

La Roadster viaggia a circa 26.619 chilometri all'ora e secondo un account Twitter che segue la sua traiettoria (sì, su internet c'è anche questo) l'auto ha già orbitato attorno al Sole 3,3 volte. Supponendo che il viaggio nel nostro Sistema Solare continui senza intoppi (e non è una cosa scontata visto che il James Webb ha già ricevuto una pietrata), lo farà ancora per molto tempo.

In futuro la macchina attraverserà l'orbita di Marte e della Terra. In particolare, l'autovettura di marca Tesla si avvicinerà al nostro pianeta - arrivando all'incirca alla stessa distanza dalla Luna - fra circa 100 anni. Allungando di molto la scala temporale del suo viaggio all'interno del nostro quartiere galattico, le cose si fanno sicuramente più interessanti.

Degli scienziati hanno calcolato che l'auto ha circa il 22% di probabilità di colpire la Terra (chissà se l'assicurazione ricoprirà eventuali danni), il 12% di probabilità di scontrarsi con Venere o il Sole. Niente paura, perché stiamo parlando di milioni di anni e, forse, il suo creatore avrà già raggiunto Marte in questa data.