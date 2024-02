Queste cinque app Android possono svuotarvi il conto: fate attenzione

Anno nuovo, nuove app malevole che mirano al conto in banca arrivano su Android. A segnalarle, i ricercatori di ThreadFabric che puntualmente hanno analizzato a fondo le segnalazioni ricevute dal team dedicato all'identificazione di minacce che rientrano nella campagna Anatsa Trojan.

Queste cinque app sono già state opportunamente rimosse dal Play Store, ma è possibile che una volta installate siano rimaste nei dispositivi di alcuni malcapitati. Le app dotate di questo trojan consentono di prendere controllo dello smartphone da remoto con la possibilità di accedere sia ai dati personali che a quelli finanziari, compreso il conto in banca.

Le cinque app in questione sono:

Phone Cleaner - File Explorer

PDF Viewer - File Explorer

PDF Reader - Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Fino ad Android 13, purtroppo, queste app erano in grado di bypassare i controlli di sicurezza, raggiungendo una ragguardevole platea di utenti, tra le 150.000 e le 200.000 persone a partire da novembre 2023 e finché non sono state individuate e rimosse dal Play Store di Google.

Per evitare rischi, consigliamo di controllare i device quanto prima, ma in Italia non dovreste avere problemi: la campagna, infatti, sembra aver preso di mira principalmente Regno Unito, Germania, Spagna, Slovacchia, Slovenia e Repubblica Ceca.