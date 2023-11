Cinque app che non possono mancare sul vostro smartphone

Ora che 4 miliardi e passa di persone hanno uno smartphone, possiamo davvero dire che i telefoni intelligenti sono una tecnologia diffusa su scala globale. Ma quali sono le app imprescindibili per smartphone che devono assolutamente trovarsi sul vostro device? Ecco le cinque principali!

Partiamo ovviamente con un servizio di messaggistica istantanea come Whatsapp. In Europa, Whatsapp è l'app di messaggistica più utilizzata in assoluto: se non la installate sul vostro smartphone, farete veramente fatica a chattare con amici e parenti. Certo, all'estero le cose stanno molto diversamente, mentre anche nel vecchio continente il "partito" dei sostenitori di Telegram si fa sempre più ampio: per ora, però, il software di Meta resta imprescindibile su qualsiasi smartphone.

Al secondo posto abbiamo un'app di gestione e backup dei file, che però varia molto a seconda del vostro sistema operativo di riferimento. Se avete un device iOS, infatti, vi basterà usare iCloud, che arriva preinstallato con ogni iPhone. Su Android, invece, avete l'imbarazzo della scelta: se potete spendere qualche soldo ogni mese, il nostro consiglio è quello di preferire Onedrive, che vi garantisce - oltre allo storage - anche l'accesso alla suite di Microsoft Office.

Per l'intrattenimento, invece, dovrete scegliere una o più app di streaming video o musicale. In questo caso dovete capire quanto siete disposti a spendere: la base è YouTube, le cui funzioni sono in gran parte gratuite e che permette di guardare video e ascoltare musica senza limiti, a patto di ascoltare qualche pubblicità qua e là. Se invece avete qualche soldo da sborsare ogni mese, vi consigliamo Apple Music o Spotify per la musica e Disney+, Netflix o Amazon Prime Video (quest'ultimo gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime) per film e serie TV.

Per la produttività, le opzioni sono davvero tante, ma una le batte tutte a mani basse: la suite Office di Microsoft è completa, versatile e potente anche su smartphone e tablet. Word, PowerPoint ed Excel sono gratuite da scaricare e possono essere utilizzate in sola visualizzazione senza sborsare un euro. Se volete scrivere testi e realizzare presentazioni in mobilità, però, dovrete pagare un canone mensile.

Infine, installate Google Maps sul vostro smartphone: le mappe offerte dal servizio di Big G sono sempre aggiornate, così come le indicazioni su lavori e traffico. L'app è nettamente migliore di ogni alternativa disponibile sul mercato (comprese le Mappe di Apple su iPhone): non potete non averla sul vostro telefono!