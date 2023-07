Cinque aspetti da considerare prima di comprare uno smartphone di seconda mano

Mentre molti sono già alle prese con i metodi per contrastare il caldo estivo sullo smartphone, c'è chi invece deve ancora decidere quale portarsi in vacanza. Se state ancora scegliendo il vostro nuovo smartphone, possibilmente di seconda mano, ecco alcuni aspetti da valutare.

Il primo consiglio, banalmente, è quello di verificarne la storia personale. Chiaramente questo aspetto vale poco se state comprando, per esempio, un ricondizionato garantito da negozio o un articolo della sezione "Seconda Mano" (ex Warehouse) di Amazon Italia.

Cercate di indagare per quanto possibile su quanti proprietari ha avuto e se la ricostruzione del venditore è compatibile con l'anno di lancio dello smartphone.

Un altro aspetto riguarda l'ispezione del dispositivo. Se state acquistando a mano, infatti, è di particolare importanza valutarne l'integrità, soprattutto se state comprando magari uno smartphone per l'estate con certificazione IP68. Se per qualsiasi ragione sono stati cambiati cover o display, infatti, lo smartphone avrà perso la sua impermeabilità: ispezionate per questo motivo tutti i bordi con particolare perizia, facendo attenzione a eventuali punti in cui magari l'adesione non è proprio perfetta, indice di una possibile manomissione.

Valutate anche la presenza di garanzia residua, se comprate da privati. Da negozio, invece, per legge dovreste avere almeno un anno di garanzia, più eventuali politiche del negozio.

Di conseguenza, dopo averli nominati tante volte, è il loro turno: se possibile, acquistate direttamente da negozio, poiché avrete un punto di riferimento per eventuale assistenza post-vendita. Magari vi costerà una manciata di euro in più, ma la garanzia non ha prezzo, soprattutto nel regno dell'usato.

Ovviamente, come ultimo consiglio, il più spassionato di tutti: non comprate smartphone troppo vecchi. Va bene andare indietro di una o massimo due generazioni, magari per potervi permettere uno smartphone di fascia e prestazioni superiori, ma non eccedete nel guardare indietro nel tempo pe varie ragioni, dal supporto alle funzionalità, passando per la salute della batteria.

A proposito di dispositivi datati, ecco come svecchiare uno smartphone Android con qualche generazione ormai sulle spalle.