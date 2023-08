Cinque cimeli di Apple venduti all'asta per cifre astronomiche

Vi ricordate quando, a fine giugno, un iPhone del 2007 è stato battuto all'asta per più di 100.000 Dollari? Ebbene, quello di inizio estate non è l'unico caso di un cimelio Apple dal prezzo stratosferico: ecco cinque dei principali, tra device hi-tech vintage e prodotti dal sapore nostalgico.

Non possiamo che partire dal primo iPhone della storia: l'iPhone lanciato nel 2007, infatti, vale cifre astronomiche nel mondo delle aste online. L'ultimo caso è quello dell'iPhone venduto a 190.372 Dollari a metà luglio da LCG Auctions. La transazione, conclusasi il 16 luglio, segna un nuovo aumento di prezzo per gli iPhone di prima generazione ancora intonsi e mai utilizzati dagli utenti, dopo che, tra fine 2022 e inizio 2023, il loro costo era salito prima a 50.000 e poi a 100.000 Dollari per pezzo.

A 106.000 Dollari, invece, è stato recentemente venduto un assegnato mai incassato firmato da Steve Jobs. L'assegno è datato al 1976, l'anno di fondazione di Apple, ed ha un importo di soli 175 Dollari. Ovviamente, a rendere prezioso il cimelio è la firma del primo CEO della Mela Morsicata, apposta sull'assegno l'8 luglio 1976.

Nel 2000, Apple lanciava la seconda generazione di iMac, che con il suo design e i suoi colori ha fatto presto innamorare l'utenza, specie negli Stati Uniti. La versione Strawberry del device, in particolare, è sempre stata una delle più rare e difficili da reperire sul mercato: per questo, quando un'unità praticamente perfetta del PC è stata messa in vendita dalla casa d'aste di Christie's, il suo prezzo è salito fino a 187.000 Dollari.

Ma passiamo ai vestiti. Lo sapevate che Apple ha prodotto dei capi d'abbigliamento? Beh, neanche noi. In effetti, il colosso di Cupertino non ha mai lanciato alcuna linea di indumenti per il grande pubblico, ma ha prodotto uniformi in grande quantità per il suo staff. Durante una conferenza per gli impiegati, Apple ha regalato a ciascuno un paio di sneakers bianche, brandizzate con il logo arcobaleno della Mela Morsicata. Negli scorsi mesi, le scarpe sono finite in vendita online per ben 50.000 Dollari.

Concludiamo con quello che potrebbe essere un pezzo davvero unico, ovvero un Macintosh Classic II autografato da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nonostante i due autografi, il dispositivo non è stato battuto all'asta per prezzi troppo alti: esso, infatti, è stato venduto nell'ottobre del 2021 per "sole" 60.000 Sterline.