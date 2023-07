Cinque codici 'nascosti' di Android che potreste non conoscere

Dopo aver visto come entrare nel menu segreto di Android sui principali dispositivi in commercio, torniamo a parlare di codici per scavare sotto il cofano del robottino verde. Ecco, in particolare, alcuni codici segreti che potrebbero tornarvi utili.

Chiaramente, è bene ricordare come in altre situazioni che tali codici potrebbero non risultare compatibili con il vostro dispositivo.

Per inserirli sul vostro smartphone, non dovrete fare altro che accenderlo e sbloccarlo. Dopodiché, aprite l'app "Telefono" e digitate il codice che preferite come se fosse un numero di telefono da chiamare.

Il più comune di tutti, per esempio, è quello che serve per mostrare l'IMEI dello smartphone. Per ottenerlo, vi basterà digitare sul tastierino numerico il codice *#06# senza avviare la chiamata. Al termine della digitazione, infatti, verrete automaticamente portati su una nuova schermata con le informazioni richieste in primo piano.

Un altro codice molto interessante è *#0228# e serve per ottenere informazioni sullo stato e sulle specifiche della batteria del vostro dispositivo.

Altri codici interessanti sono quelli per eseguire test sull'hardware dello smartphone. Per esempio, con ##0588## potrete testare il sensore di prossimità, mentre con ##1472365## potrete mettere alla prova il GPS. Se volete testare il WiFi, digitate ##526##.

A proposito di codici, lo sapevate che ci sono anche dei codici segreti per Netflix? L'azienda ne ha anche rilasciato qualcuno "ufficialmente".