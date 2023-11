Cinque comandi indispensabili per usare al meglio una distro Linux

Se, sorpresi dall'inaspettata guida di Microsoft all'installazione di Linux, avete deciso di dare una chance all'adorabile pinguino informatico e siete alle prime armi, ecco alcuni comandi da imparare e custodire gelosamente.

Per compiere i primi passi tra le distribuzioni Linux, infatti, è giusto anche imparare i principali comandi da dare in pasto al terminale, in modo da avere già un buon punto di partenza per le proprie operazioni quotidiane, benché ormai quasi tutte le principali distribuzioni integrino un ambiente desktop completo e spesso anche molto semplice e intuitivo.

Il primo comando che vi suggeriamo è il "papà" di tutti i comandi, ovvero man, che consente di visualizzare la guida specifica dal manuale d'uso per un determinato comando. non dovrete fare altro che digitare man "comando" senza virgolette, dove il virgolettato sta per il comando che intendete farvi spiegare dal manuale. Un esempio? Con man printf il manuale vi spiegherà a cosa serve e la sintassi del comando printf.

Il comando ls, invece, consente di visualizzare l'elenco dei file contenuti in una specifica cartella. Potrete anche cambiare la modalità di visualizzazione affiancandolo a una delle varie opzioni secondarie. Ad esempio, con ls -1 visualizzerete l'elenco degli elementi in una directory arrangiati uno per ogni riga. Se invece desiderate un elenco completo con tanto di dimensione, data e ora di creazione, provate ls -lh.

Terzo utilissimo comando è certamente cd, che consente di cambiare la directory in cui vi trovate nel terminale. Potrete affiancarlo al nome specifico di una cartella di sistema, come ad esempio Documents, oppure all'intero percorso della directory che desiderate raggiungere:

cd /home/nomeutente/Documents.

Una volta cambiata cartella nel terminale, se il vostro scopo è quello di cancellare un file al suo interno provate col comando rm. Vi basterà digitare rm filedacancellare.doc e il gioco è fatto. Se desiderate cancellare una sottocartella del percorso in cui vi trovate, allora dovrete usare l'opzione -r in questo modo: rm -r Cartella/. Se la cartella è vuota limitatevi a questo comando. In caso contrario, utilizzare -rf al posto di -r.

Ultimo, ma non per importanza, mkdir. Con questo comando potrete creare una cartella nel percorso in cui vi trovate. Tutto ciò che dovrete fare è inserire il nome della directory che volete creare e il gioco è fatto: mkdir nuovacartella/.