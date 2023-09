Cinque consigli per chi assembla per la prima volta un PC

Archiviati gli anni bui dello shortage, finalmente si può tornare a ragionare di hardware, configurazioni e, soprattutto, di schede video. Se siete reduci dalla nostra guida all'assemblaggio di un PC e avete ancora fame di consigli, siete nel posto giusto!

Assemblare un PC, infatti, non è solo una mera questione meccanica. Prima di tutto occorre capire che tipo di macchina abbiamo intenzione di costruire e per quale scopo.

Il primo consiglio, dunque, è quello di stabilire un piano d'attacco che comprende budget, target d'utilizzo e soprattutto prestazioni. Ciò significa che se il vostro PC sarà destinato all'uso ufficio, potrete scegliere un determinato tipo di componenti più a cuor leggero. Viceversa, se siete interessati a giocare, dovrete anche chiedervi come, a che risoluzione e per quanti anni, inteso come longevità.

Se avete quindi intenzione di una macchina da "qui ed ora", potrete scegliere hardware su misura per i giochi del momento e mettere in conto un aggiornamento fra un paio d'anni.

Secondo suggerimento è quello di iniziare a dare un'occhiata al mercato per definire meglio le fasce di spesa per ogni singolo compartimento del vostro PC. Sarà molto importante rispettare delle soglie specifiche decise in anticipo per evitare situazioni spiacevoli, come una configurazione sbilanciata e magari anche qualche collo di bottiglia nelle prestazioni perché avevate ambizioni tanto elevate su quella scheda video da tagliare corto sul processore.

Il terzo consiglio è quello di stabilire subito il tipo di piattaforma da utilizzare, se Intel o AMD, e partire nella costruzione proprio dalla scheda madre, dal momento che dalla sua compatibilità dipenderanno anche altri fattori, non ultimo il tipo di RAM compatibile.

Al quarto posto ci mettiamo volentieri la dissipazione in ogni sua parte. Cercate innanzitutto di comprendere bene in che modo le vostre componenti dissipano (un esempio pratico è una scheda video di tipo "open" o "blower", ovvero che tira fuori l'aria dal retro del PC), per poi scegliere il case adatto al vostro utilizzo. In generale è sempre meglio puntare su un case con frontale a "mesh", a rete, con un flusso d'aria ben definito.

Sempre in merito alla scelta del case, occhio al supporto ai radiatori, se volete puntare sul raffreddamento a liquido e soprattutto se intendete montarlo sulla parte superiore del case, vi stupirà scoprire che non è affatto scontato che ci sia spazio e persino l'apertura per un radiatore.

Ultimo, la scelta del monitor, che deve entrare assolutamente nel computo finale sia in termini di budget che di performance scelte. In generale, dovete ragionare sempre con un occhio a risoluzione e prestazioni evitando di tagliare fondi destinati ad altre componenti per un monitor che poi, alla fine, si rivelerà superiore per specifiche rispetto alle performance del resto della macchina.

Esempio pratico, l'acquisto di un monitor 4K ad alto refresh rate per un PC con una scheda video destinata al FullHD: bilanciando meglio il budget si sarebbe potuto prendere un monitor destinato al 1440p con una scheda adatta a questa risoluzione, per un'esperienza di gioco senza dubbio migliore e più equilibrata. Ecco, a tal proposito, altri tre consigli per scegliere correttamente il monitor.