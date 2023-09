Cinque consigli per i genitori su cosa fare prima di dare l'iPhone ai figli

Dopo avervi spiegato come rendere YouTube più sicuro per i bambini, ecco un'altra guida che sicuramente aiuterà i genitori alle prese con le prime esperienze tecnologiche dei figli. Se state pensando di acquistare un iPhone per vostro figlio o vostra figlia, vi sveliamo cinque cose da fare alla prima impostazione dello smartphone.

La prima cosa che potete fare è impostare Accesso Guidato sull'iPhone. Accesso Guidato può essere attivato dalle impostazioni dello smartphone, scendendo fino ad "Accessibilità" e poi scorrendo fino alla sezione "generali" dello stesso sottomenu. L'Accesso Limitato permette di restringere l'utilizzo dell'iPhone ad una sola app o ad alcune feature di quest'ultima. Per esempio, se volete che i vostri figli siano limitati ad usare l'iPhone per YouTube, per Instagram o per Safari, questa è la funzione che fa per voi.

Se non volete essere così restrittivi, però, potete pur sempre mantenere tutte le app attive e bloccare qualsiasi acquisto in-app per i vostri bambini. D'altro canto, gli acquisti in-app su smartphone sono in crescita, e le storie di famiglie ridotte sul lastrico a causa delle transazioni "sconsiderate" dei più piccoli sono sempre più frequenti. Potete bloccare questo tipo di acquisti dal menu di gestione della famiglia di iCloud.

Analogamente, dallo stesso menu potete impedire la visione di film, serie TV e altri contenuti espliciti, come brani musicali, libri e persino podcast. Addirittura, tramite le impostazioni dell'iPhone potrete selezionare dei limiti ben precisi per ogni categoria di media: per esempio, potete lasciare che i vostri figli ascoltino musica "per adulti" e limitare al contempo ogni accesso indesiderato ai film più violenti.

Quarto consiglio, anche se forse non c'è nemmeno da dirlo: bloccate tutti i siti per adulti dallo smartphone dei vostri bambini. Per farlo, vi basterà recarvi nelle Impostazioni, scendere fino a "Tempo di Utilizzo" e, nel menu che vi si aprirà, toccare "Restrizioni contenuti e privacy". Qui, attivate l'omonimo toggle e, nel menù "Restrizione dei contenuti", nella sezione "Contenuti web", potrete selezionare l'opzione "Limita siti web per adulti".

Infine, se temete che i vostri figli utilizzino alcune applicazioni troppo a lungo, potete semplicemente impostare dei limiti di tempo per queste ultime. Per farlo, dovrete recarvi nuovamente nel menu "Tempo di Utilizzo", aprire il menù "Limitazioni app" e, da qui, selezionare tutti i software che desiderate bloccare e il tempo concesso ai vostri bambini per ciascuno di essi.