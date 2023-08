Cinque consigli per impostare al meglio lo smartphone dei genitori anziani

Con il passare degli anni, e soprattutto dopo il periodo di lockdown vissuto da milioni di persone, gli smartphone sono divenuti uno strumento essenziale anche per le persone più adulte che li utilizzano per restare informati ma anche per contattare gli amici e parenti.

Tuttavia, è bene comunque prendere degli accorgimenti nel momento in cui state per mettere per la prima volta tra le mani uno smartphone ad un genitore anziano, in modo tale da facilitargli la vita durante l’uso.

La prima cosa da fare è senza dubbio aumentare le dimensioni complessive dei caratteri di sistema: in questo modo sarà più facile la leggibilità dei messaggi, ma anche dei nomi delle applicazioni ed altro, riducendo al minimo l’affaticamento.

In alcune circostanze, come su iPhone, potrebbe anche essere utile attivare lo zoom sullo schermo tramite il menù Impostazioni.

Se il genitore o la persona in questione ha problemi di udito, potrebbe anche essere utile attivare l’opzione di accessibilità che pronuncia le parole selezionate o digitate.

Infine, consigliamo anche di impostare dei contatti preferiti per evitare che debba scorrere tutta la rubrica per trovare il coniuge, i figli, i nipoti, il medico o gli amici intimi. In tale lista potrebbe anche essere utile, ad esempio, inserire i numeri di emergenza.