Cinque consigli per mantenere al sicuro lo smartphone Android nel 2023

Se non vi sono bastati i nostri consigli per ottimizzare le prestazioni su Android, ecco alcune utili opzioni per alzare le barricate contro sguardi indesiderati, andando a migliorare la sicurezza e la privacy sul vostro dispositivo preferito.

Il primo consiglio, ovviamente, è quello di verificare che il vostro device sia aggiornato all'ultima versione. Per farlo, potete seguire la nostra guida su come aggiornare uno smartphone Android. Oltre alle feature accessorie e agli accorgimenti grafici, infatti, Google distribuisce regolarmente anche le cosiddette Patch di sicurezza, necessarie per tenere il vostro dispositivo al sicuro.

Quanto alla sicurezza impostata sul dispositivo, invece, potrebbe suonarvi strano ma il riconoscimento con il volto non è così tanto sicuro: solo il FaceID di Apple, capace di effettuare scansioni 3D, attualmente consente di mantenere un discreto grado di sicurezza. In qualunque altro caso potrebbe invece bastare una fotografia per riuscire a violare il dispositivo. Ecco perché su Android il sensore biometrico per le impronte digitali non se n'è mai andato e non lo farà molto presto.

Un altro consiglio fondamentale è quello di non scaricare APK da fonti che non considerate sicure. La tentazione di abbracciare l'ultima novità è forte, ma state attenti a chi vi manda la versione più recente di quell'app che tanto desiderate provare.

Ovviamente, è molto importante anche proteggere il proprio dispositivo nel caso in cui dovesse finire in mano a malintenzionati. Per questo motivo, prendetevi qualche minuto per impostare Trova il mio dispositivo su Android, che vi consentirà di localizzarlo ma anche di ripristinarlo da remoto per cancellare tutti i vostri dati. Per farlo, entrate nelle Impostazioni, poi Sicurezza e Privacy e quindi Trova il mio dispositivo.

Ultimo, ma non per importanza, il backup: impostate un backup dei vostri dati, possibilmente periodico. Molti ormai utilizzano Google Foto o altre piattaforme alternative per salvare sul cloud i propri ricordi, ma è altrettanto importante programmare il backup del proprio device in modo da essere certi di non perdere assolutamente nulla.