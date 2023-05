Cinque consigli per migliorare l'autonomia del vostro iPad

Dopo avervi illustrato tre funzionalità per cambiare il modo in cui usate l'iPad, il nostro viaggio alla scoperta dei tablet targati Apple passa per una domanda che tantissimi utenti si pongono ogni giorno: ma perché la batteria del mio iPad dura così poco? I motivi possono essere molteplici: ecco cinque consigli per risolvere il problema.

Il primo, per quanto scontato, è quello di attivare la modalità Risparmio Energetico dell'iPad. Se avete già un iPhone saprete sicuramente come farlo, ma in ogni caso potete attivarla dalle Impostazioni della batteria del vostro tablet. In più, in Impostazioni, "Centro di Controllo" e poi "Personalizza" potrete impostare un toggle che vi permetterà di attivare e disattivare tale modalità direttamente dal Centro di Controllo del dispositivo. La modalità Risparmio Energetico blocca molte attività in background del device, come il refresh delle mail, gli aggiornamenti automatici delle app e altri download.

Altra possibilità è quella di disattivare alcuni processi in background senza agire direttamente su tutti con la modalità Risparmio Energetico. Per farlo, vi basterà andare nelle Impostazioni della batteria e verificare quali app hanno consumato di più in background nelle ultime ore. Se si tratta di app che non usate, potete disinstallarle; altrimenti, sempre nelle Impostazioni dell'iPad, cercate l'icona di ciascuna di esse e, semplicemente, disattivate manualmente le attività in background che consumano di più.

Terzo consiglio: abbassate la luminosità dello schermo e, soprattutto, impostate il blocco automatico del display. Per farlo, vi basterà recarvi nella sezione "Schermo e Luminosità" delle Impostazioni e cliccare su "Blocco automatico": selezionare il timer che preferite e il gioco è fatto. Invece, la luminosità può essere impostata in automatico o alzata e abbassata dall'utente direttamente dal Centro di Controllo.

Un altro accorgimento che potrebbe aumentare nettamente la durata della batteria del vostro iPad è quello di scollegare la Magic Keyboard quando non la utilizzate: la tastiera, infatti, ha un impatto insolitamente elevato sulla batteria del tablet anche quando questo è in standby, tanto da prosciugarla nel giro di pochi giorni!

Infine, vi consigliamo di fare attenzione alle app che hanno accesso alla localizzazione dell'iPad. L'uso continuo del GPS, soprattutto in mobilità, può avere un peso non indifferente sulla batteria del tablet. La cosa migliore da fare è recarvi in Impostazioni e poi in "Privacy e Sicurezza" e "Localizzazione": qui troverete un elenco di tutte le vostre app che richiedono i permessi di localizzazione. Tutte le app dovrebbero essere impostate su "se in uso" o "mai": se avete dei software impostati su "sempre", invece, potreste voler modificare il permesso e ridurre la frequenza di accesso dell'app alla localizzazione.