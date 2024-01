Cinque consigli per organizzare al meglio le foto presenti su iPhone

I nostri iPhone, ormai, sono diventati un’estensione della nostra quotidianità. Per tale motivo, è necessario tenere organizzati i ricordi come le fotografie. Ma come si fa? Abbiamo qualche consiglio per voi.

Il primo consiglio è di contrassegnare le foto che ritenete migliori come preferite attraverso l’icona del cuore che viene mostrata sulla barra inferiore. In questo modo le ritroverete direttamente nell’album “Preferiti”.

A proposito di album, il secondo consiglio è di creare degli album personalizzati in cui spostare ogni fotografia: potete farlo per gli eventi, per i ritratti o per i viaggi. Le opzioni sono davvero sconfinate.

Se avete contenuti sensibili che non volete mostrare, potete anche nasconderli per ritrovarli nell’album “Nascosti” che è visibile attraverso la homepage dell’applicazione Dov’è.

Un altro consiglio per migliorare la gestione dell’app è rappresentato dall’eliminazione delle foto doppie grazie al tool introdotto con iOS 16, che è in grado di rilevare automaticamente le foto doppie grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

iOS dà anche la possibilità di creare dei ricordi, dopo aver effettuato la sincronizzazione foto. È un altro metodo per ordinare correttamente le foto.