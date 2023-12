Cinque consigli per scattare foto migliori con uno smartphone Android

Se non vi sono bastati questi tre consigli per scattare foto migliori con Android, ecco alcune dritte che potrebbero fare al caso vostro, soprattutto se possedete uno smartphone low cost.

Quando si parla di foto da smartphone, il consiglio d'oro è sempre quello di imparare a utilizzare la modalità manuale, a volte indicata come "Pro", in modo da avere accesso a parametri come la risoluzione massima, la luminosità e il bilanciamento del bianco.

Purtroppo, quando si ha a che fare con un dispositivo di fascia bassa, spesso a farne le spese sono le prestazioni e la fotocamera, che possono contribuire in egual misura alla cattiva riuscita di una foto. Se di base il vostro device è infatti più lento del dovuto, questo andrà a rallentare anche l'acquisizione delle foto: ecco, quindi, che il secondo consiglio che vi diamo è proprio quello di imparare a essere più pazienti con il vostro smartphone e di attendere qualche secondo extra dopo aver premuto il tasto di scatto.

Apriamo a questo punto il vaso di Pandora sull'Intelligenza Artificiale: al calare della qualità del comparto fotografico, infatti, per compensazione può capitare che i brand eccedano con l'uso (o abuso) dell'IA per migliorare il risultato finale. Se questo in determinate situazioni può tornare utile, capita molto spesso che tale opzione diventi addirittura deleteria. In tal caso, quindi, consigliamo di disattivarla per provare a ottenere una foto migliore.

Un altro utile consiglio che vogliamo offrirvi è quello di attivare dalle impostazioni la griglia: vi aiuterà nell'ottenere foto più dritte e simmetriche.

Dulcis in fundo, guardate anche fuori da Android: se giocare con le impostazioni è importante, anche la manutenzione del vostro smartphone può diventare vitale per la buona riuscita delle foto. Al calare del prezzo, cala di concerto anche la qualità dei materiali, lenti incluse. Una buona pulizia può aiutarvi a ottenere scatti decisamente migliori.