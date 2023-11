Cinque consigli per sfruttare al meglio le opzioni di WhatsApp

Oltre a consigli più basilari come, per esempio, evitare che WhatsApp occupi troppa memoria sul vostro smartphone, esistono anche trucchi decisamente meno conosciuti che potrebbero svoltarvi l'esperienza d'uso dell'app di Meta.

Il primo di questi trucchi riguarda la possibilità di far partire una conversazione con un numero sconosciuto senza doverlo prima aggiungere alla rubrica. Tutto quello che dovete fare è aprire Chrome e digitare questo URL:

https://wa.me/numerodesiderato

Fate attenzione a inserire anche il prefisso nazionale del numero che avete bisogno di contattare, ma senza "+" e senza "00". Nel caso dell'Italia, dunque, basterà digitare "39" prima del numero.

Il secondo trucco riguarda la possibilità di creare link a una chiamata verso di voi. Si tratta di un'opzione molto utile, ad esempio, se avete un parente che non ha molta dimestichezza con l'interfaccia di WhatsApp. Andate nella scheda "Chiamate" e cliccate su "Crea link alla chiamata". A questo punto fate "Invia link tramite WhatsApp" e inviatelo alla persona desiderata. In questo modo non dovrà scervellarsi per trovare l'icona giusta: gli basterà premere il vostro messaggio.

Un altro particolare modo di utilizzare WhatsApp è quello di inserire nei vostri messaggi grassetto e corsivo. Per evidenziare in grassetto una parola o frase, inseritela all'interno di due asterischi:

*esempio*

Per il corsivo, invece, dovrete usare il segno underscore, o trattino basso:

_esempio_

Se siete tipi sbrigativi nella scrittura, potrebbe interessarvi anche la possibilità di inviare i messaggi con il tasto invio anche da smartphone. Per farlo, trovate l'apposita opzione nelle "Impostazioni" e poi in "Chat".

Al quinto e ultimo posto, segnaliamo la possibilità di inviare foto e video su WhatsApp in alta risoluzione, una funzione semplice da usare e fondamentale per non perdere qualità.