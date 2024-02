Cinque consigli per utilizzare al meglio la vostra Apple Pencil

La nuova Apple Pencil è stata lanciata dalla Mela Morsicata lo scorso ottobre: che possediate lo stilo dotato di porta USB-C o quello più classico dotato di connettore Lightning, ciò che è certo è che la Apple Pencil è un accessorio imprescindibile per ogni iPad. Ma come fare per sfruttarla al meglio? Ecco cinque consigli!

1 - Impostate correttamente le scorciatoie di Apple Pencil

Non tutti lo sapranno, ma esistono delle scorciatoie che potete attivare con degli specifici gesti della vostra Apple Pencil. Per esempio, per aprire il Centro di Controllo con lo stilo, non vi basterà fare swipe down dall'angolo in alto a destra dell'iPad: al contrario, dovrete toccare sulle icone del Wi-Fi e della batteria perché il sottomenu venga aperto da iPadOS. Toccando l'orario, invece, aprirete il Centro Notifiche!

2 - Sfruttate il doppio tocco e il tocco lungo

Recatevi nelle Impostazioni del vostro iPad e scendete fino ad Accessibilità, poi aprite Tocco e infine "Assistive Touch". Una volta attivata questa feature, potrete impostare delle azioni legate al doppio tocco di Apple Pencil o alla pressione prolungata di quest'ultima sullo schermo. Per esempio, il doppio tocco potrebbe richiamare al volo la schermata Home del tablet, mentre il tocco prolungato potrebbe scattare uno screenshot del display: utilissimo!

3 - Usate gli Angoli Attivi del vostro iPad

Tra le tante novità di iPadOS 17, c'è stata un'importante revisione del funzionamento degli Angoli Attivi dell'iPad, che ora permettono di attivare alcune interessanti scorciatoie anche da Apple Pencil. Per esempio, con un swipe verso l'intero dall'angolo in basso a destra dell'iPad potrete aprire una nota rapida e iniziare a scrivere al volo. Muovendovi verso l'interno dall'angolo in basso a sinistra del tablet, invece, scatterete uno screenshot.

4 - Attenzione alla sensibilità della Apple Pencil!

Se vi capita spesso di utilizzare l'iPad per disegnare, dovete assolutamente imparare a considerare che la Apple Pencil ha una sensibilità alla rotazione e alla pressione applicata sulla punta. L'accessorio, cioè, è in grado di riconoscere se state disegnando con la punta del device o se lo tenete leggermente piegato di lato, modificando il tratto di conseguenza. Analogamente, le Apple Pencil ad esclusione di quella con connettore USB-C sono sensibili alla pressione applicata sullo schermo: una pressione maggiore risulterà in un tratto più deciso, una minore genererà dei tratti sbiaditi e meno netti.

5 - Rimpiazzate la punta della vostra Apple Pencil

Ebbene sì: la punta della Apple Pencil si consuma, perciò di tanto in tanto la cosa migliore da fare è cambiarla. Per farlo, potete acquistare un pacchetto da quattro punte di ricambio al prezzo di 25 Euro sul negozio online di Apple, oppure potete rivolgervi ad uno dei tanti ricambi di terze parti disponibili in rete.