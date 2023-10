Cinque consigli per far durare di più la batteria degli iPhone 15

La batteria di iPhone 14 si degrada troppo in fretta, almeno secondo diversi utenti. Intanto, però, se avete acquistato un iPhone 15 potete seguire questi trucchetti per far durare di più la batteria di iPhone 15, arrivando magari a fine giornata con qualche punto percentuale di carica in più del solito.

Primo consiglio: non sovraccaricate la Home Page di widget. Lo stesso vale anche per la Lock Screen dello smartphone e per le Live Activities. Sfortunatamente, infatti, tutti i widget che richiedono un refresh costante delle loro informazioni tendono a tenere attivi diversi processi in background: questi ultimi tendono a consumare la batteria di iPhone 15 più velocemente del normale, perciò usateli con parsimonia.

Se utilizzate spesso Google Maps o Mappe di Apple, vi consigliamo poi di scaricare le mappe delle zone che visitate più spesso. La combinazione tra navigazione GPS e download delle mappe via rete mobile, magari con frequenti cambi di cella dovuti alle alte velocità, può infatti prosciugare rapidamente la batteria del vostro Melafonino. E, già che ci siete, perché non dare un'occhiata alle funzioni nascoste di Google Maps più utili per gli utenti?

Inoltre, un altro utile accorgimento per far durare di più la batteria del vostro iPhone 15 è quello di disattivare il feedback aptico della tastiera del device. Lo ha detto anche Apple in un documento di supporto ufficiale: il feedback aptico consuma gran parte della batteria dell'iPhone. Se volete massimizzare la durata della carica del vostro device, dunque, il consiglio è quello di disabilitarlo.

Stesso discorso per la funzione always-on dello schermo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Nonostante il refresh rate del display dei due smartphone sia variabile e scenda fino a 1 Hz, mentre il colosso di Cupertino ha implementato diversi trucchetti salva-batteria fin da iOS 16, è indubbio che uno schermo sempre acceso consumi molta batteria. Non a caso, la modalità risparmio energetico di iPhone disabilita immediatamente il display always-on.

Ultimo consiglio è quello di limitare l'accesso alla localizzazione del telefono da parte delle app che avete installato. Come abbiamo già sottolineato per Google Maps e Mappe di Apple, ogni software che accede alla vostra posizione in tempo reale tende a consumare una quantità non risibile di batteria: se tutti i vostri social possono monitorare la vostra posizione in ogni momento, la carica del vostro iPhone ne risentirà sicuramente.