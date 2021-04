Ecco cinque falsi miti sul Big Bang che danno fastidio ai fisici

Quello del Big Bang è un modello cosmologico basato sull'idea che - tra circa 12 e 14 miliardi di anni fa - l'Universo iniziò a espandersi a una velocità elevatissima, temperatura e densità estreme, e che questo processo continui tuttora.

Molti, però, hanno un'idea sbagliata di questo concetto. Per questo motivo, Torsten Bringmann, professore e fisico delle astroparticelle all'Università di Oslo, insieme ad Are Raklev, professore di fisica teorica della stessa università, hanno elencato i "5 falsi miti del Big Bang".

Non si tratta di un'esplosione: considerarlo come una grande esplosione è facile, ma non è esatto, poiché si tratta di un'espansione; L'Universo non si sta espandendo in nulla: il viaggio del cosmo sta continuando ancora oggi dal suo inizio 14 miliardi di anni fa. Tuttavia, secondo gli esperti, non si sta espandendo per forza in qualcosa, poiché sta andando avanti all'infinito, il discorso cambierebbe se avesse una curvatura positiva, ma non ci sono prove per affermarlo... almeno non adesso; Il Big Bang non ha un centro: ogni esplosione ha un centro, ma non è stato il caso del Big Bang (visto che, come detto prima, non si tratta di un'esplosione). Quasi tutte le galassie si stanno allontanando da noi in tutte le direzioni. Sembra che la Terra fosse il centro dell'inizio dell'universo, ma non lo era, ovviamente. Tutti gli altri osservatori vedrebbero la stessa cosa dalla loro galassia natale, spiega Bringmann; L'intero Universo è stato raccolto in un minuscolo punto: "Non c'è niente che dica che l'Universo non fosse già infinito al Big Bang", afferma Raklev. "Era solo più piccolo nel senso che quello che allora era un metro, ora si è espanso in enormi distanze di molti miliardi di anni luce". "L'intero universo osservabile proviene da una minuscola area che puoi chiamare un punto. Ma anche il punto accanto si è espanso e anche il punto successivo. È solo che è così lontano da noi che non lo possiamo osservare ", dice infine Raklev; L'Universo era infinitamente piccolo, caldo e denso: molti fisici non pensano che questo concetto sia una comprensione corretta. Questo perché se si segue la teoria della relatività generale a ritroso si arriva in un punto il cui il cosmo era situato in una "singolarità". Tuttavia "questa è pura estrapolazione matematica al di là di ciò che la teoria effettivamente consente", afferma Bringmann. "Quindi arrivi a un punto in cui la densità di energia e le temperature sono così alte che non abbiamo più teorie fisiche per descriverle". Secondo l'esperto, infatti, i fisici hanno bisogno di una teoria differente e molti la stanno già cercando.

Insomma, qualcosa che per molti sembra scontato, per gli addetti ai lavori non lo è. Altri falsi miti? Ecco 4 concetti sbagliati sui buchi neri e cinque falsi miti sull'estate.